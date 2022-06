O motorista envolvido no acidente que vitimou a professora Marali foi ouvido em audiência de custódia e depois liberado. Aldo Antônio dos Santos, 43 anos, responderá em liberdade por homicídio culposo, quando não há intenção de matar.

Ele se recusou a realizar o teste de bafômetro. Sua filha que estava no carro no momento do acidente está hospitalizada. Do Vila Bela Online