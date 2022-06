Nailson Gomes toma posse na Câmara de Vereadores em ST

A gestora desejou boa sorte a Nailson Gomes e agradeceu pelo bom trabalho desenvolvido por ele na Secretaria de Esporte e Lazer.

A prefeita Márcia Conrado prestigiou na manhã desta sexta-feira (10) a solenidade de posse do vereador Nailson Gomes, na Câmara Municipal de Serra Talhada. Bastante emocionada em seu discurso, a prefeita destacou o legado deixado pelo ex-vereador Zé Dida Gaia.

“Zé Dida se mostrou uma grande liderança, trabalhou incansavelmente pelo seu povo e jamais será esquecido pelo legado deixado desde a época do seu pai, o saudoso Edmundo Gaia. Seguiremos firmes, levando o nome de Zé Dida por onde formos e tendo a certeza que ele estará sempre conosco, em cada olhar, abraço e decisão tomada pelo bem do povo serra-talhadense”, disse.

A gestora desejou boa sorte a Nailson Gomes e agradeceu pelo bom trabalho desenvolvido por ele na Secretaria de Esporte e Lazer.

“O amigo Nailson, que fez um belíssimo trabalho à frente da Secretaria de Esporte e Lazer, agora passa a ocupar a cadeira do saudoso Zé Dida Gaia no Legislativo Municipal, levando consigo uma grande responsabilidade, de honrar o legado do amigo Zé Dida, missão a qual tenho a clara certeza de que cumprirá com maestria e discernimento. Parabéns meu grande amigo Nailson. Serra Talhada tem muito a ganhar com seu retorno à Câmara, pois sabemos de toda sua determinação quando o assunto é cuidar do povo”, afirmou. Do Nayn Neto