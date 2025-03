Movimentação de Carlos Evandro com Romero do Carro de Som e Ronaldo de Dja aquece bastidores políticos em Serra Talhada

Os movimentos do ex-prefeito Carlos Evandro seguem chamando atenção e aumentando as especulações sobre o cenário político de Serra Talhada. Desde que encerrou seu período de inelegibilidade, Carlos tem mantido uma agenda ativa, se reunindo com vereadores da base governista, almoçando com lideranças e ampliando sua presença na zona rural.

No último fim de semana, ele recebeu em sua própria casa o vereador Ronaldo de Dja, seu filho Cacá e o secretário de Relações Institucionais, Romero do Carro de Som, que também é vereador eleito. O encontro foi marcado por um momento inusitado: Romero publicou nas redes sociais um vídeo tomando banho de chuveiro no local, o que gerou ainda mais comentários sobre os bastidores da política local.

Essa não foi a única movimentação recente de Carlos. Ele já teve encontros com outros nomes da base governista, e segue consolidando sua presença nos bastidores. O silêncio público do ex-prefeito sobre seus próximos passos apenas reforça as dúvidas: estaria Carlos preparando um afastamento da gestão Márcia Conrado ou apenas reafirmando sua força política dentro do grupo?

DO Júnior Campos