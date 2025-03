Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco promove Desafio Bombeiro do Sertão, com atrações para toda família

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco promove, no dia 5 de abril, a terceira edição do Desafio Bombeiro do Sertão, que ocorre em Serra Talhada, Pernambuco, na região do Sertão do Pajeú, e é gratuito.

As atividades começam às 16, no pátio do Shopping Serra Talhada, e incluem competições entre equipes de bombeiros, com desafios físicos e técnicos. Confira as atrações:

Espaço de recreação para crianças

Brincadeiras na quadra de areia

Sorteio de camisetas infantis

Além disso, no evento também será possível experimentar trajes de bombeiros, utilizados em incêndios, e conhecer viaturas e equipamentos de salvamento.

“Os nossos parceiros do evento oferecerão serviços gratuitos de massoterapia e ventosaterapia, além da distribuição de brindes. E para celebrar os 21 anos de atuação dos bombeiros na cidade, um bolo comemorativo será servido ao público”, comentou o Major Kleber Dutra, Chefe da comunicação dos Bombeiros.