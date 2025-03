Após mau planejamento, STTRANS volta atrás e restabelece sentido único na Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy

Uma mudança no trânsito que sempre gerou questionamentos finalmente foi corrigida. A conversão da Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godoy em contramão, no trecho entre a Rua João Nunes de Souza e a esquina do Hospital São Vicente, trouxe dificuldades para motoristas e tornando a via inviável, concentrando o trânsito nos horários de pico em frente à Escola Nova Geração que se tornou rota.

Diante do impacto negativo e da insatisfação dos condutores, parece que a STTRANS decidiu voltar atrás e restabelecer o sentido único da rua.

Além dessa alteração, a STTRANS anunciou que foi instalada uma faixa elevada para reduzir a velocidade dos veículos na área de maior movimento, próximo ao Hospital São Vicente.

Outra mudança importante é no estacionamento: a partir de agora, todos os veículos devem estacionar exclusivamente no lado direito da via.

DO Vila Bela Online