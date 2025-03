Política Priscila Krause: “Kaio Maniçoba chega para fortalecer ainda mais o nosso turismo”

A governadora em exercício Priscila Krause empossou, na tarde desta segunda-feira (24), o novo secretário de Turismo e Lazer do Estado, Kaio Maniçoba. Em cerimônia realizada no Palácio do Campo das Princesas, a gestora assinou o livro de posse e destacou a importância da pasta para o fortalecimento da economia pernambucana.

“Kaio Maniçoba chega para fortalecer ainda mais o nosso turismo, seguindo as diretrizes estabelecidas pela governadora Raquel Lyra desde o início do nosso governo, com a recolocação do turismo como uma política estratégica para o Estado, visando impulsionar o desenvolvimento, além de gerar emprego e renda para a população. Sabemos que esse é um setor que tem grande potencial para gerar ainda mais oportunidades, muitas vezes até no setor informal. Agradecemos a Paulo Nery por todo empenho durante esse tempo à frente da Secretaria”, destacou a governadora em exercício Priscila Krause.

Após a assinatura, o novo secretário reforçou seu compromisso em consolidar o turismo como um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento econômico do Estado. “Hoje é um dia muito especial. É muito bom servir a um governo no qual você acredita. Vamos debater o turismo de Pernambuco do Litoral ao Sertão, de fato e de direito, para que possamos ter um Estado mais forte e altivo, fortalecendo ainda mais as ações que já estão acontecendo”, pontuou o titular da pasta.

Com vasta experiência no serviço público, Kaio Maniçoba é formado em gestão pública, foi deputado federal de 2015 a 2019 e já ocupou cargos importantes, como superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra-PE) e presidente do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Anteriormente, esteve como deputado estadual, cargo do qual foi licenciado para assumir a Secretaria de Turismo e Lazer.

Prestigiando a solenidade, o deputado federal Lula da Fonte enfatizou que Kaio Maniçoba irá desempenhar um grande papel para alavancar o turismo de Pernambuco. “Temos a certeza que ele está muito preparado para essa missão. O momento é de celebração, e mostra sobretudo que, além da classe política, o povo de Pernambuco está confiando em você”, afirmou.

“Pernambuco nunca viveu um momento econômico e político como este que estamos vivendo agora. Eu não tenho nenhuma dúvida de que Kaio vai desenvolver um grande trabalho e a prova disso é a quantidade de pessoas que estão aqui prestigiando a sua posse. Isso representa o carinho e o respeito que todos depositam na sua pessoa”, pontuou o deputado estadual Antônio Moraes.

Por sua vez, a prefeita de Floresta, Rorró Maniçoba, externou a emoção do momento. “Kaio vai fazer um trabalho brilhante e vai nos orgulhar. Tenho certeza de que todos nós vamos ver a diferença no turismo”, disse.

DO Júnior Campos