MPPE alerta prefeitura sobre obrigatoriedade de vacinação infantil

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou, por meio de promotores de justiça, para que 20 cidades pernambucanas cumpram a obrigatoriedade da imunização do público de 5 a 11 anos de idade contra a Covid-19, salientando as consequências prejudiciais para a crianças caso ocorra a negativa dos responsáveis.

Dentre as cidades listadas, estão Petrolina, Cabrobó e Santa Maria da Boa Vista, no Sertão do São Francisco. As Promotorias de Justiça alertam as prefeituras que garantam às crianças a completa imunização contra a Covid-19, respeitada a ordem de prioridade estabelecida pelas autoridades sanitárias, usando os imunizantes Pfizer/Comirnaty e CoronaVac, autorizados pela Anvisa.

As vacinas devem ser aplicadas de acordo com a faixa etária indicada: 5 anos somente com o imunizante Pfizer/Comirnaty. De 6 a 11 anos com os imunizantes Pfizer/Comirnaty e CoronaVac (desde que não imunocomprometidos nesta última hipótese), evitando assim erros vacinais e reações adversas desconhecidas dos fabricantes e das autoridades sanitárias.

Faz-se também necessária a ampla divulgação da importância da imunização contra a Covid-19 para esse público-alvo, com a veiculação de conteúdo destinado a convocar a população para a vacinação nas unidades de saúde local, especialmente nas escolas, que deverão ser utilizadas como centros avançados/itinerantes de vacinação.

Ao todo, são agora 39 Prefeituras que receberam essa recomendação específica do MPPE quanto a importância e necessidade da vacina para o público infantil. Do Nayn Neto