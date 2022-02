XI Geres recebe novo lote de vacinas pediátricas nesta sexta-feira; 1.376 doses são para Serra Talhada!

Na manhã desta sexta-feira (11) foi confirmada a informação de que a XI Geres receberá hoje mais um lote de vacinas pediátricas. As novas doses chegam após Pernambuco receber 83.200 doses do imunizante da Pfizer que deverão ser utilizadas para a imunização de crianças de 5 a 11 anos, que iniciam seu esquema vacinal com a aplicação da primeira dose.

Serão 1.376 doses direcionadas para Serra Talhada nessa nova remessa de imunizantes. A notícia exclusiva será repassada com mais detalhes na edição do programa Frequência Democrática desta sexta-feira (11), na rádio Vilabela FM, a partir das 11h.

A aplicação da vacina da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos de idade foi autorizada pela Anvisa desde 23 de fevereiro de 2021. Atualmente, a vacinação de crianças de 6 a 11 anos e adolescentes de 12 a 17 anos está autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com a utilização da vacina CoronaVac, enquanto a imunização de crianças com idade de 5 a 11 anos deve ser realizada com a Pfizer.

Segundo a superintendente de Imunizações do estado de Pernambuco, Ana Catarina de Melo, é “Importante reforçar que o esquema vacinal em crianças também será feito em duas doses. Iniciamos a vacinação infantil em Pernambuco no dia 14 de janeiro e todas as doses recebidas, até o momento, devem contemplar o início do esquema vacinal em crianças. Lembramos, ainda, aos pais e responsáveis que a dose de reforço nesse público ocorrerá com o intervalo de dois meses, para crianças que se vacinaram com a Pfizer; e intervalo de 28 dias, para crianças que se imunizaram com a Coronavac”, frisa.

DOSES RECEBIDAS EM PERNAMBUCO- Do início da campanha, em 18 de janeiro de 2021, até o momento, Pernambuco já recebeu 18.782.623 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.044.420 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz; 4.287.253 da Coronavac/Butantan; 8.187.660 da Pfizer/BioNTech; 374.500 doses da vacina pediátrica da Pfizer; 265.880 doses da vacina da Coronavac/Butantan para as crianças e 622.910 da Janssen.