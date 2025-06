Mulher é encontrada morta dentro de casa em estado de decomposição em Serra Talhada

O corpo de uma mulher foi encontrado em avançado estado de decomposição dentro da própria residência na tarde deste domingo (8), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

O caso foi registrado na Rua Sete e chamou a atenção dos moradores da área. Vizinhos acionaram a Polícia Militar após sentirem um forte odor vindo da casa da vítima. A entrada no imóvel foi feita com o apoio de uma familiar da mulher, e o corpo foi localizado no banheiro, já em estado de putrefação.

De acordo com informações da polícia, os vizinhos relataram que não viam a dona de casa há cerca de uma semana. A residência não apresentava sinais de arrombamento ou violência.

Ainda segundo a PM, a mulher sofria de distúrbios mentais e fazia uso de medicação controlada. A suspeita é de que a morte tenha ocorrido por causas naturais, mas o caso será investigado pelas autoridades competentes.