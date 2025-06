Política João Campos lidera com 65,9% dos votos válidos, aponta pesquisa Simplex; Raquel tem 26,2% e Gilson, 7,9%

Uma nova pesquisa do Instituto Simplex, encomendada pelo Blog do Elielson e pela CBN Recife, aponta estabilidade no cenário eleitoral para o Governo de Pernambuco. Segundo os números divulgados, João Campos (PSB) lidera com ampla vantagem, somando 65,9% dos votos válidos. Raquel Lyra (PSD) aparece com 26,2%, seguida por Gilson Machado (PL), que tem 7,9%.

A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

Na pesquisa anterior, realizada em 28 de abril sem a presença de Gilson na disputa, João Campos aparecia com 68% dos votos válidos, enquanto Raquel Lyra marcava 31,5%. O novo levantamento sugere que a entrada de Gilson não impactou diretamente o desempenho de João, que se mantém dentro de sua zona de estabilidade.

Quando comparados os dados atuais com os do levantamento de 4 de fevereiro — que também contou com os três nomes —, observa-se pouca oscilação: João tinha 65,1% e agora tem 65,9%; Raquel cresceu de 23,3% para 26,2%; e Gilson caiu de 11,6% para 7,9%.

Do Júnior Campos