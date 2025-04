Nove deputados federais de Pernambuco apoiam urgência para projeto que anistia golpistas do 8 de janeiro

Nove dos 25 deputados federais pernambucanos assinaram o pedido de urgência para a tramitação do projeto de lei que propõe anistia aos condenados pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, além de outros envolvidos em ações golpistas desde o segundo turno das eleições de 2022.

Com o número mínimo de assinaturas necessário, o requerimento já pode ser levado à votação no plenário da Câmara dos Deputados. No entanto, a deliberação depende agora da decisão do presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos).

A maioria dos parlamentares que assinaram o pedido é ligada aos partidos Partido Liberal (PL) e Progressistas (PP), que elegeram quatro deputados federais cada em Pernambuco. Dos oito parlamentares dessas duas siglas, apenas Fernando Monteiro (PP) não assinou o requerimento.

As demais assinaturas vieram de nomes do União Brasil e do Republicanos, partidos que abrigam parlamentares de centro e direita. Apesar de o Republicanos integrar a base do governo Lula, o deputado Ossesio Silva, da legenda, apoiou a urgência.

Veja os nomes dos deputados pernambucanos que assinaram o pedido:

André Ferreira (PL) Coronel Meira (PL) Fernando Rodolfo (PL) Pastor Eurico (PL) Clarissa Tércio (PP) Eduardo da Fonte (PP) Lula da Fonte (PP) Mendonça Filho (União Brasil) Ossesio Silva (Republicanos)

O União Brasil conta com três parlamentares de Pernambuco. Fernando Filho e Luciano Bivar não apoiaram o pedido de urgência. Já no Republicanos, o outro representante do estado, Augusto Coutinho, também não assinou o requerimento.

Os outros 13 deputados federais pernambucanos, eleitos por partidos como PT, PCdoB, PV, MDB, Avante, Rede e Solidariedade, não apoiaram a tramitação em regime de urgência do projeto de anistia.

DO Júnior Campos