Casal é preso com drogas, arma de fogo e materiais para tráfico durante operação do BEPI em Serra Talhada

Na tarde desta quinta-feira (17), por volta das 13h, uma ação do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) resultou na prisão de um casal acusado de tráfico de drogas em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. A operação integra a Operação Cactus, que tem como foco o enfrentamento à criminalidade no interior do estado.

Foram presos Micherlania Nogueira da Silva, de 28 anos, e Marcelo Bruno de Souza Terto, de 27. Durante a abordagem, a mulher tentou fugir, mas foi contida pelos policiais. Com ela, foi encontrada uma quantidade de entorpecentes. Em continuidade às diligências na área, o efetivo do BEPI identificou outros indivíduos em atitude suspeita. Um deles conseguiu fugir, mas outro foi localizado portando uma arma de fogo.

Com os suspeitos, a Polícia Militar apreendeu:

2,146 kg de cocaína

182 gramas de maconha

1 pistola Taurus PT-58, calibre .380

1 carregador de pistola

15 munições calibre .380, intactas

3 aparelhos celulares

434 pinos usados para acondicionamento de cocaína

1 balança de precisão

Todo o material apreendido e os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para os procedimentos legais.

Em nota, a Polícia Militar reforçou o compromisso do BEPI no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade no Sertão, dentro das diretrizes operacionais da corporação para o interior pernambucano.