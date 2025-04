Policial Tragédia na PE-390: capotamento deixa uma vítima fatal e três feridos próximo ao Aeroporto de Serra Talhada

Um trágico acidente foi registrado na manhã deste sábado (19), na rodovia PE-390, sentido Floresta, a cerca de 6 km do Aeroporto de Serra Talhada. Um veículo modelo Chevrolet, com placa da cidade, capotou após o estouro de um dos pneus e colidiu violentamente com a tubulação da Adutora do Pajeú.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o impacto mais forte ocorreu no lado do passageiro, onde uma das vítimas, que não estava usando cinto de segurança, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A identidade da vítima fatal não foi divulgada até o momento.

Outras três pessoas ficaram feridas. Uma delas, avaliada por uma equipe avançada do SAMU, estava lúcida, orientada e respirando em ar ambiente. Apesar de ter conseguido sair do veículo por conta própria, a vítima referia dor torácica de forte intensidade, além de dor, edema e escoriações no cotovelo esquerdo. Ela recebeu os primeiros socorros no local, foi imobilizada com prancha rígida, colar cervical, teve acesso venoso puncionado, passou por analgesia e foi removida ao Hospital Eduardo Campos para avaliação da cirurgia geral e ortopedia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas para o resgate.

DO Júnior Campos