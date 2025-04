Policial BEPI segue com Operação Cactus até a próxima terça-feira, 22, durante a Semana Santa

O Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI) está em plena execução da Operação Cactus, iniciada nesta semana e que segue até a próxima terça-feira, 22 de abril, data marcada pela tradicional Terça-feira do Carro, quando há grande movimentação nas estradas e cidades do interior após o feriado da Semana Santa.

A operação está sendo realizada em todas as áreas integradas de segurança sob responsabilidade do BEPI, com blitzes e abordagens em pontos de bloqueio, localizados em áreas estratégicas do interior do estado.

De acordo com a corporação, o objetivo é garantir a segurança da população, com foco na apreensão de ilícitos e no cumprimento dos protocolos estabelecidos pela DIRESP (Direção Integrada do Interior da Secretaria de Defesa Social).