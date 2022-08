O patrimônio dos candidatos

É muito comum após o registro de candidaturas, a busca pelo patrimônio declarado dos candidatos.

Alguns sites já divulgaram o patrimônio de nomes ao governo do Estado.

O candidato com maior renda registrada até o momento é Miguel Coelho, do União Brasil. O ex-prefeito de Petrolina declarou ter bens que, acumulados, somam R$ 1.966.870,43.

Outro candidato milionário é Anderson Ferreira, do PL. Ele declarou ter patrimônio de R$ 1.790.962,77. Deste total, R$ 1,3 milhão é referente a um apartamento.

Marília Arraes, do Solidariedade, também revelou ter patrimônio milionário. A candidata acumula R$ 1.173.614,64 em bens, entre apartamento, veículo, aplicações e investimentos.

Danilo Cabral, do PSB, registrou renda de R$ 980.681,55, entre imóveis, veículo, aplicações e depósito bancário em conta corrente.

Nos registros de Raquel Lyra, candidata do PSDB, o patrimônio declarado é de R$ 340.576,99, distribuídos entre um apartamento no valor de R$ 289 mil, um carro no valor de R$ 40 mil, aplicação em renda fixa e dinheiro em conta.

Wellington Carneiro (PTB) declarou possuir R$ 337.361,00 em bens, entre duas casas, um terreno, dois veículos e dinheiro em conta. Jadilson Bombeiro, do MDB, possui patrimônio de R$ 210 mil, sendo R$ 150 de um imóvel e R$ 60 de outros bens móveis. A candidata Claudia Ribeiro (PSTU) não declarou nenhum bem.

O Blog fez um levantamento dos candidatos a Deputado Federal e Estadual votados na região. Chama a atenção o fato de que alguns não declararam patrimônio. Ainda há aqueles que levantam suspeitas sobre a autenticidade do patrimônio revelado. Outros, como José Patriota (PSB) e Evângela Vieira (SD) ainda não tiveram o registro publicando no DivulgaCand.

Veja alguns já publicados:

DR Waldir Tenório (SD)

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$502,34 Quotas ou quinhões de capital R$3.135,00 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$2.469,52 Depósito bancário em conta corrente no País R$3.184,13 Quotas ou quinhões de capital R$2.000,00 Casa R$102.617,81 Quotas ou quinhões de capital R$2.000,00 Quotas ou quinhões de capital R$1.500,00

Total em Bens: R$ 117.408,80

Eduíno Filho (PSDB)

Quotas ou quinhões de capital R$105.500,00 Dinheiro em espécie – moeda nacional R$195.000,00 Quotas ou quinhões de capital R$50.000,00 Quotas ou quinhões de capital R$15.000,00 Terra nua R$180.000,00

Total em Bens: R$545.500,00

Júnior Santiago – NOVO

Nenhum bem declarado

Carlos Veras (PT):

Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$8.475,21 Quotas ou quinhões de capital R$6.473,00 Apartamento R$209.151,51 Terreno R$40.000,00 Depósito bancário em conta corrente no País R$21.377,74

Total em Bens: R$285.477,46

Marcos Oliveira (PSDB)

Tipo Valor do Bem Terreno R$15.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$6.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$15.000,00 Terreno R$20.000,00 Quotas ou quinhões de capital R$4.000,00 Depósito bancário em conta corrente no País R$1.241,28 Caderneta de poupança R$1.781,13 Casa R$42.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$170.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$13.000,00 Caderneta de poupança R$1.826,40

Total em Bens: R$ 289.848,81

Sandro da Tapioca – Federal (PATRIOTA)

Nenhum bem declarado

Waldemar Oliveira (AVANTE)

Galpão R$450.000,00 Outras aplicações e Investimentos R$29.992,00 Outras aplicações e Investimentos R$233.200,00 OUTROS BENS E DIREITOS R$21.528,11 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$300.957,50 Outras participações societárias R$50.000,00 Outras aplicações e Investimentos R$36.634,28 Embarcação R$173.090,91 Outras aplicações e Investimentos R$146.638,94 Outras aplicações e Investimentos R$956,10 Outras aplicações e Investimentos R$398.350,00 Apartamento R$1.350.000,00 Sala ou conjunto R$220.013,10 Outras aplicações e Investimentos R$497,33 VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre R$153.151,38 Apartamento R$3.500.000,00 Apartamento R$96.000,00 Casa R$370.000,00 Depósito bancário em conta corrente no País R$210.000,00 Sala ou conjunto R$216.432,85 Galpão R$200.000,00 Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. R$350.000,00 Outras aplicações e Investimentos R$5.383,51 Dinheiro em espécie – moeda estrangeira R$71.500,00 OUTROS BENS E DIREITOS R$120.000,00 Casa R$1.052.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$88.047,00 Outras participações societárias R$50.000,00 Apartamento R$350.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$40.000,00 VGBL – Vida Gerador de Benefício Livre R$12.900,22

Total em Bens: R$ 10.297.273,23

Zeca Cavalcanti (União Brasil)

Tipo Valor do Bem Casa R$5.204,79 Apartamento R$296.759,17 Apartamento R$285.602,68 Apartamento R$6.939,72 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$214.000,00 OUTROS BENS E DIREITOS R$528,00 Depósito bancário em conta corrente no País R$9.628,82 Depósito bancário em conta corrente no País R$175,18 Depósito bancário em conta corrente no País R$3.728,16 Construção R$150.000,00 Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$294,94 Apartamento R$377.481,80

Total em Bens: R$ 1.350.343,26

Zé Negão – PODEMOS

Nenhum bem declarado

Depósito bancário em conta corrente no País R$832,85 OUTROS BENS E DIREITOS R$470.341,37 OUTROS BENS E DIREITOS R$5.000,00 Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) R$630.708,99 Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) R$4.202,15

Total em Bens: R$ 1.111.085,36

Doriel Barros (PT)

Terreno R$150.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$24.352,00 Apartamento R$848.323,76 Terreno R$60.000,00 Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. R$28.244,00

Total em bens: R$ 1.110.919,76

Luciano Duque (PROS)

Tipo Valor do Bem Casa R$25.000,00 OUTROS BENS E DIREITOS R$30.000,00 Terreno R$15.000,00 OUTROS BENS E DIREITOS R$156.615,70 Terreno R$100.000,00 Casa R$35.000,00 OUTROS BENS E DIREITOS R$193.921,50 OUTROS BENS E DIREITOS R$54.000,00 Dinheiro em espécie – moeda nacional R$80.000,00 Casa R$563.160,08 Casa R$30.000,00 Outras aplicações e Investimentos R$15.862,02

Total de bens: R$ 1.298.559,30

Luciano Pacheco (PATRIOTA)

Nenhum bem cadastrado

Do Nill Júnior