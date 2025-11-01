Obra da Barragem de Jazigo enfrenta novo imbróglio em Serra Talhada; governo convoca novas empresas para retomar a obra

A Secretaria de Administração de Pernambuco (SAD) publicou um aviso de convocação de licitantes remanescentes referente à obra de recuperação da Barragem de Jazigo, em Serra Talhada – PE.

A medida ocorre após o distrato do contrato nº 009/2025, firmado entre a Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento (SRHS) e a empresa Rio Una Serviços Gerais EIRELI, responsável pela execução da obra. Segundo o documento, o distrato motivou a convocação dos licitantes classificados no processo licitatório nº 3068.2024.AC.38.CE.0024.SAD.SRHS.

Os licitantes convocados devem apresentar suas propostas de preços e documentação até o dia 6 de novembro de 2025, às 10h. A sessão de retomada será realizada no sistema PE Integrado, observando o valor originalmente vencedor de R$ 17.967.419,31.

CONTEXTO DA OBRA

A recuperação da Barragem de Jazigo foi anunciada em 25 de outubro pela governadora Raquel Lyra, durante agenda em Serra Talhada. A estrutura, construída em 1983 e com capacidade para 15 milhões de metros cúbicos de água, é considerada estratégica para o abastecimento e irrigação da região, mas encontra-se em nível de alerta conforme a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).

Na ocasião, Raquel Lyra destacou o compromisso do governo em garantir a segurança hídrica no interior do Estado:

“O que fizemos aqui foi um trabalho muito sério para que pudéssemos fazer a recuperação dessa barragem. Estamos recuperando estruturas importantes e levando água a quem mais precisa”, afirmou a governadora.

O investimento previsto para a recuperação da barragem é de R$ 18,5 milhões, beneficiando cerca de 92 mil pessoas. A ação integra o programa Águas de Pernambuco, que também contempla a implantação do Sistema de Abastecimento de Água do distrito de Varzinha, com investimento adicional de R$ 14,7 milhões.

O anúncio das obras foi celebrado por lideranças locais e regionais. O deputado estadual Luciano Duque classificou o momento como “histórico”, destacando que o projeto “coloca fim à lata d’água na cabeça das famílias do Sertão”. Já o vice-prefeito Faeca Melo ressaltou o simbolismo da intervenção:

“Essa obra representa décadas de espera e traz esperança para comunidades que convivem há anos com a falta de água”, disse.

Com a retomada do processo licitatório e a convocação dos remanescentes, o Governo de Pernambuco pretende garantir a continuidade da recuperação da Barragem de Jazigo, uma das principais estruturas hídricas do Sertão do Pajeú.

Do Júnior Campos