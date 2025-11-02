Colisão na BR-232 deixa cinco feridos, entre eles os pais dos cantores Edson Lima e Batista Lima

Um grave acidente foi registrado na BR-232 e deixou cinco pessoas feridas, entre elas os pais dos artistas Edson Lima e Batista Lima. A colisão envolveu dois veículos e mobilizou equipes do SAMU, que encaminharam as vítimas ao Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada.

De acordo com informações iniciais, o acidente resultou em cinco feridos. Um dos condutores, de aproximadamente 44 anos, sofreu fratura no fêmur e precisou de atendimento médico especializado. No outro veículo estavam um casal de idosos, Valdeci e Edite, pais dos cantores Edson e Batista Lima, além de outro motorista.

A idosa, de 81 anos, apresentou suspeita de fratura na clavícula e foi submetida a uma tomografia para confirmar o diagnóstico. Ambos receberam os primeiros socorros no local e foram levados ao HEC para avaliação médica. O casal não corre risco de morte.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que atuaram na ocorrência também estiveram presentes no hospital, acompanhando o atendimento das vítimas.