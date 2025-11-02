Homem é preso por embriaguez ao volante e porte ilegal de arma branca em São José do Belmonte

Na madrugada deste sábado (1º), policiais militares do 14º BPM prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma branca e condução de veículo sob efeito de álcool, no Centro de São José do Belmonte, Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante rondas com abordagens, o efetivo visualizou um homem conduzindo uma motocicleta Honda 150 em atitude suspeita. Ao notar a aproximação da guarnição, o condutor tentou fugir, sendo acompanhado e interceptado pelos militares.

Durante a busca pessoal, foi encontrada em sua cintura uma faca tipo peixeira. Os policiais também constataram que o suspeito apresentava sinais visíveis de embriaguez, fato confirmado após a realização de um teste clínico que deu resultado positivo para alcoolemia.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, junto com a arma branca e o veículo apreendido, para a adoção das medidas legais cabíveis.

Do Repórter Ligeirinho