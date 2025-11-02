Polícia detalha acidente com Pais dos cantores Edson e Batista Lima na BR-232 em Serra Talhada

A Polícia Militar de Pernambuco divulgou detalhes do acidente de trânsito que envolveu os pais dos cantores sertanejos Edson e Batista Lima, ocorrido na noite deste sábado (1º), na BR-232, nas proximidades do distrito de Bom Nome, zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com o 14º Batalhão da PM, a colisão entre dois veículos modelo VW Gol deixou feridos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente foi registrado por volta das 20h30.

Um dos carros, de placa EHL-6C34, era conduzido pelo sargento da PMPE Edno Pereira de Lima, de 44 anos, que ficou preso às ferragens após o impacto. O outro veículo, de placa KHP-1130, era dirigido por um soldado da PM da Bahia, lotado na 45ª CIPM, em Curaçá (BA), e transportava cinco passageiros — entre eles, o casal de idosos identificado como os pais dos artistas.

Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram no resgate com três viaturas (AR-964, ABT-1036 e ABS-1039). O sargento Edno foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada, com fratura no fêmur. Seu estado de saúde é considerado estável, e ele aguarda cirurgia.

Entre os ocupantes do carro baiano, uma mulher sofreu fratura na clavícula, sendo atendida e liberada após exames. Os demais passageiros — incluindo o casal de idosos — tiveram apenas escoriações leves.