Operação da PF contra desvios milionários em financiamentos do Banco do Nordeste cumpre mandados em três cidades

A Polícia Federal (PF) deflagrou uma operação contra desvios milionários de recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), administrado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB). O esquema de fraudes investigado envolve empresa de fachada e falsificação de documentos.

Apesar de ter sido divulgada pela PF nesta quinta-feira (6), a Operação Papel Timbrado foi deflagrada pela Delegacia de Combate à Corrupção e Crimes Financeiros na quarta-feira (5). Policiais federais foram às ruas para cumprir sete mandados de busca e apreensão em três cidades: Recife, Olinda e Abreu e Lima, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Federal, o esquema criminoso é “sofisticado” e simulava a compra de máquinas flexográficas. Utilizado na indústria de embalagens, o equipamento faz impressão em alta velocidade de imagens e textos em materiais flexíveis.

As investigações da PF apontaram que as fraudes envolviam pessoas físicas e jurídicas articuladas para desviar recursos do FNE e ocultar a destinação do dinheiro.

Do G1