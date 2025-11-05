POLÍCIA APREENDE MACONHA E RECOLHE MOTOCICLETA IRREGULAR NO BAIRRO IPSEP EM SERRA TALHADA

Uma abordagem realizada por policiais do 14º BPM na noite desta terça-feira (4) resultou na apreensão de uma pequena quantidade de maconha e no recolhimento de uma motocicleta com várias irregularidades, na Avenida João Kehrle, bairro IPSEP, em Serra Talhada.

Durante a fiscalização, os militares abordaram um homem que trafegava em uma moto e, ao realizar a busca pessoal, encontraram uma porção de substância análoga à maconha na cintura do suspeito.

Ao ser solicitado que apresentasse a documentação pessoal e do veículo, ele informou não possuir habilitação. A motocicleta, segundo a PM, apresentava rabeta cerrada, placa danificada e farol de LED irregular, condições que impossibilitam sua circulação.

Diante da situação, foram lavradas as notificações de trânsito, e o veículo foi recolhido ao pátio do Coliseu. O homem e o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.