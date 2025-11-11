Operação Varredura apreende 100 pássaros e aplica R$ 63 mil em multas na área do Parque Mata da Pimenteira

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizou, entre os dias 8 e 9 de novembro, uma operação de combate à caça e criação ilegal de animais silvestres na área de amortecimento do Parque Estadual Mata da Pimenteira, em Serra Talhada, resultando na apreensão de 100 pássaros, armadilhas e uma espingarda calibre 12.

A ação, batizada de Operação Varredura, percorreu residências e criadouros situados no entorno do Parque Estadual Mata da Pimenteira, no Sertão pernambucano. Durante a fiscalização, equipes da CPRH apreenderam 100 pássaros mantidos irregularmente, 26 armadilhas utilizadas para captura de aves e uma espingarda calibre 12 com cano serrado. Além das apreensões, foram aplicadas multas que somam R$ 63 mil.

Segundo o analista em Gestão Ambiental da CPRH, Cosme Castro, a operação reforça o enfrentamento constante aos crimes ambientais na região. Ele afirmou que a fiscalização será intensificada ao longo das próximas semanas.

Os pássaros que estavam em boas condições foram devolvidos à natureza dentro da área do próprio Parque Mata da Pimenteira. Já os animais debilitados foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras Tangara), no Recife, onde receberão cuidados especializados.

A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (Depoma) e do 14º Batalhão da Polícia Militar, que acompanharam toda a operação.