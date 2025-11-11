Alunos ficam sem aula por falta de combustível em Serra Talhada
Mães de alunos das comunidades de Timorante, Morada Nova, no distrito de Santa Rita, na zona rural de Serra Talhada, procuraram o blog Júnior Campos para denunciar a falta de transporte escolar que, segundo elas, já dura mais de uma semana. De acordo com o relato de uma das mães Stephanie Lima, o ônibus que faz o transporte dos estudantes dessas localidades está parado por falta de combustível, o que tem deixado dezenas de crianças, sem conseguir frequentar as aulas.
“Já está com mais de uma semana sem combustível. O menino está indo de pé para a escola. As mães procura todo o meio de levar seus filhos para não estar perdendo aula, porque se perder, corta o Bolsa Família, e está difícil”, contou, em nome de todas as famílias afetadas.
Ainda segundo o relato, o motorista informou que o veículo está aguardando liberação para abastecimento, mas o posto responsável não teria liberado combustível devido a falta de pagamento por parte da prefeitura.
“O motorista falou que o ônibus está esperando a liberação para abastecer por falta de pagamento da prefeitura. O posto não liberou porque a prefeitura não pagou. É isso que a gente está sabendo”, reforçou.
Ela ainda afirma que o problema tem afetado principalmente as crianças pequenas, que estudam pela manhã.
“Na parte da manhã são meninos pequenos, de quatro anos. E é longe, as casas são longe da escola. Fica difícil, o menino de Santa Rita também está perdendo aula”, desabafou.
A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Serra Talhada, que confirmou estar ciente da situação e informou que uma nota oficial está sendo preparada para envio à imprensa.