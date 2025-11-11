Violência sem freio em Serra Talhada: mãe é espancada pelo filho dentro de casa

O número de casos de violência doméstica em Serra Talhada segue em preocupante crescimento. Na noite deste domingo (9), mais um episódio foi registrado no bairro Tancredo Neves, envolvendo agressões dentro do próprio lar. Desta vez, uma mãe foi empurrada e chegou a receber um soco no peito do próprio filho, durante uma confusão dentro da residência da família.

De acordo com informações do 14º BPM, a mulher procurou o batalhão após ser informada, enquanto estava na igreja, que o filho e a companheira dele discutiam em casa. Ao retornar, ela encontrou o ambiente completamente destruído. O agressor havia quebrado diversos objetos, entre eles o forro de gesso, uma cama, o guarda-roupa, a torneira do banheiro e um ventilador.

Ao tentar contê-lo, a mãe acabou sendo agredida fisicamente. Policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o homem visivelmente alterado, revirando o que restava dos móveis e proferindo palavras desconexas. Segundo o boletim, ele desobedeceu às ordens dos militares, resistiu à abordagem e partiu em direção à guarnição, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos.

A vítima relatou ainda que o filho havia passado o dia ingerindo bebidas alcoólicas e é usuário de drogas. Desesperada, ela afirmou não suportar mais as atitudes violentas e manifestou o desejo de representar criminalmente contra o agressor.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada para as medidas cabíveis. O acusado não sofreu ferimentos durante a condução, embora apresentasse arranhões antigos no pescoço e no ombro, resultado de brigas anteriores com a companheira.

O caso chama atenção por se somar a uma série de ocorrências semelhantes que vêm sendo registradas na cidade nas últimas semanas, revelando um aumento preocupante nos episódios de violência doméstica e familiar em Serra Talhada. A escalada desses casos tem mobilizado forças de segurança e órgãos de proteção às mulheres, que reforçam a importância de denunciar situações de agressão e buscar apoio especializado.