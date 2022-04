Paixão de Cristo de Nova Jerusalém ainda enfrenta dificuldades

Na retomada da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, aproximadamente 45 mil pessoas estiveram no município do Brejo da Madre de Deus, agreste de Pernambuco, no período de 9 a 16 de abril, para assistir à temporada 2022 do espetáculo que é uma das principais atrações turísticas do Brasil na Semana Santa.

Suspenso durante dois anos devido a pandemia de covid-19, a peça realizou sua

última apresentação no último sábado (16) emocionando milhares de pessoas vindas de todas as partes do Brasil e de outros países.

Mas para que isso acontecesse, não foi nada fácil. Segundo Robinson Pacheco, coordenador geral do espetáculo, a realização da temporada 2022 da Paixão de Cristo foi um dos maiores desafios já enfrentados pela organização na história do espetáculo.

“Depois de acumularmos grandes prejuízos devido aos dois anos de paralisação, encaramos o desafio de retomar as apresentações praticamente sem recursos e com um prazo para estruturação do espetáculo bastante reduzido”, revela.

Ele ressalta que as dificuldades enfrentadas pela Sociedade Teatral de Fazenda Nova não se encerraram com a retomada das apresentações.

“Muitas pessoas ainda estão com medo da covid-19 e outras perderam seus empregos ou fecharam seus negócios. Em razão disso, o público ficou abaixo do esperado o que dificulta não só a cobertura dos custos do espetáculo deste ano, como também compromete a produção da próxima temporada”, explica.

Para enfrentar o desafio de manter vivo o espetáculo de significativa importância para o setor turístico de Pernambuco, Pacheco está tentando captar patrocinadores por meio da Lei Rouanet. “Temos um projeto aprovado no valor de R$ 3 milhões. A captação desses recursos será importante para cobrir parte dos nossos prejuízos”, afirma.

Realizada desde 1968, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém tem projetado o nome de Pernambuco para muito além das suas fronteiras. Em meio século de história, o espetáculo já atraiu mais de 4 milhões de expectadores.

Conhecido em todo o Brasil, a encenação ocupa, na Semana Santa, um espaço de destaque nos mais diversos veículos de comunicação do País.

Essa divulgação do nome do Estado em associação ao evento de Nova Jerusalém, geram frutos durante todo o ano para o segmento do turismo e, principalmente, na época da Semana Santa.

Nesse período, a rede hoteleira do Recife e de polos turísticos como Porto de Galinhas, Gravatá e Caruaru recebem grande fluxo de visitantes que chegam para assistir ao espetáculo e também para aproveitar as atrações culturais e as belezas naturais de Pernambuco.

As estimativas são de que, ao todo, cerca de R$ 200 milhões de reais em negócios sejam gerados em função da realização do espetáculo, incluindo investimentos em mídia, produção, movimento no comércio formal e informal, feira de artesanato, hotéis, pousada e transportes turísticos no estado de Pernambuco.