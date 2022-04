Veículo clonado é apreendido pela PRF na BR-116, em Salgueiro

Nesta sexta-feira (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um carro com placas clonadas desde 2016, na BR-116, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O motorista do veículo foi detido no momento em que retornava de um restaurante.

De acordo com informações, os policiais pararam para almoçar em um restaurante localizado às margens da rodovia, quando suspeitaram que a placa de um carro estacionado era clonada.

A proprietária do veículo original havia procurado a PRF para informar que estava recebendo autuações de forma indevida.

A equipe aguardou o motorista retornar para o carro e o abordou quando ele ia entrar no veículo. O homem afirmou que havia recebido autorização de uma seguradora para circular com o carro clonado, mas não apresentou nenhum documento desse acordo.

O motorista foi encaminhado, juntamente ao veículo, à Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro que irá investigar o caso. Informações Blog O Povo com a Notícia