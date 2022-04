Paixão de Cristo de Nova Jerusalém emociona o público na abertura da temporada 2022

Com interpretação teatrais marcantes, cenários majestosos e um rico figurino, a Paixão de Cristo de Nova Jerusalém voltou a emocionar o público na noite desta sexta-feira (8) na pré-estreia do espetáculo realizada para autoridades, convidados e imprensa.

Apresentação assinalou o início da temporada 2022 do espetáculo que já atraiu mais de 4 milhões de pessoas ao longo de 53 anos de história. Neste sábado acontece a primeira apresentação aberta ao público em geral. As apresentações seguem até o próximo sábado.

Ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, não pode estar presente a apresentação da pré-estreia. Ele foi representado pela vice-governadora Luciana Santos e pela primeira-dama Ana Luíza Câmara.

O ator Gabriel Braga Nunes, que tem uma carreira da teledramaturgia marcada pela interpretação de vários vilões, está estreando na Paixão de Cristo como protagonista da encenação. “É incrível interpretar Jesus. Eu brinco dizendo que agora eu vou purgar todo o mal que fiz com os vilões”, disse o artista durante a entrevista coletiva realizada após o espetáculo.

Para ele, fazer o Cristo está sendo uma experiência transformadora. “Quando você estuda o papel você se dá conta daquilo. A ficha cai sobre o que está sendo dito alí. O sermão é muito bonito, tem me emocionado, ontem e hoje controlei as lágrimas”, afirmou o ator que em 2019 participou do espetáculo como Pilatos.

Para Luciano Szafir, que já participou da Paixão duas vezes como Pilatos e duas como Jesus, retornar aos palcos da Nova Jerusalém como o Rei Herodes é uma honra.

“Já fiz Paixão de Cristo no Brasil inteiro. Não há igual como esse espetáculo. É uma peça que fala exclusivamente de amor e muito importante para a cultura”.

Ainda usando uma bolsa de colostomia devido a sequelas da covid-19, ele afirma que, apesar das dificuldades, é um prazer muito grande estar participando do espetáculo.

Após a paralisação das atividades teatrais devido a pandemia, o ator Sérgio Marone, que interpreta Pilatos, ressaltou que o momento de reencontro com o público está sendo muito emocionante. “Estávamos muito ansiosos para voltar”.

Perguntado de gostaria de fazer Jesus, ele respondeu que se diverte tanto fazendo vilão que não sabe se está preparado ainda para fazer Jesus. “Eu brinco dizendo que gostaria de ser o Pilatos oficial daqui e fazer esse personagem mais vezes”.

A influenciadora digital Thaynara OG revelou que participar espetáculo está sendo uma experiência muito marcante. “Fiquei muito feliz com o convite. Cresci tendo a Paixão de Cristo como referência. Ser convida para participar foi uma surpresa muito boa”.

Ele diz que está a experiência como atriz tem sido muito gratificante. “Tenho me preparado para estar cada vez melhor como atriz. Está sendo uma honra muito grande contracenar com tantos atores consagrados”.

Para ela, a vivência nos bastidores do espetáculo tem revelado que a Paixão de Cristo é um exemplo para o Brasil de organização de estrutura, de energia e comprometimento das pessoas envolvidas. “Percebo que os atores que são de fora do Nordeste têm muito respeito pelo espetáculo por conta da estrutura”, destaca.

Christine Fernandes, que viveu Maria no espetáculo Noite Feliz, realizado em Nova Jerusalém no ano 2000, que contava a história do nascimento de Jesus, volta a agora a interpretar o mesmo papel na Paixão de Cristo também realizada cidade-teatro pernambucana. Dessa vez, no entanto, a personagem encontra-se em um momento diferente no qual vivencia a morte do seu filho. Sobre a experiência, a atriz diz que é como se estivesse fechando um ciclo.

A atriz diz que a esperança, a fé e a certeza de que Jesus ressuscitaria é incrível no personagem e na história de Maria. Para ela, cada frase do texto é como se estivesse levando uma pancada no peito. “Saio da via sacra com meu peito dolorido por conta da emoção, fica difícil explicar. A sequência é felicidade, alegria, um mix de emoções”.

A personagem Madalena está sendo vivida este ano pela atriz pernambucana Marina Pacheco, que também é estilista responsável pelo rico figurino do espetáculo.

Neta dos idealizadores da Nova Jerusalém, Plínio e Diva Pacheco, ela revela o peso do desafio de dar continuidade ao importante trabalho realizado pela família.

“Para mim, viver um personagem dentro da Paixão de Cristo é uma responsabilidade que se aprende desde muito cedo. Nossa história mostra que a persistência e a dedicação devem continuar. Evoluímos ao longo do tempo com muita dedicação e muito profissionalismo”.

Com relação a personagem, ela afirma que quer revelar toda a grandeza da seguidora de Jesus. “A Madalena que eu quero passar é uma mulher forte, uma precursora da luta das mulheres contra a discriminação, que teve sua história distorcida ao longo dos anos”.

Outro artista pernambucano que está estreando na Paixão de Cristo é Washington Machado, que vive o papel do apóstolo João. Para ele, está sendo incrível experiência em participar do espetáculo. “É uma grande emoção pois participar da Paixão sempre foi um sonho. É uma experiência muito especial”.Os ingressos para o espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém podem ser adquiridos pelo site oficial www.novajerusalem.com.br, podendo ser parcelados em até 12 vezes nos cartões de créditos.

As entradas, que custam R$ 200,00 inteira e R$ 100,00 meia-entrada, também estão disponíveis em pontos de vendas localizados em agências de viagens (como Luck Viagens e CVC em todo Brasil), shoppings centers e hotéis do Recife, Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, São José do Egito, Campina Grande e João Pessoa.