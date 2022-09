Paraná Pesquisa: Diferença de Lula Para Bolsonaro Cai Para 3 Pontos

A diferença de Lula (PT) para Jair Bolsonaro (PL) caiu mais um pouco, na disputa pela presidência da República, e agora chega a 3,1 pontos no cenário espontâneo, quando o eleitor declina voluntariamente em quem pretende votar, e 4,2 pontos no cenário estimulado, quando o entrevistado é confrontado com a lista de candidatos.

De acordo com o levantamento nacional realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas, o petista tem agora 32,1% das intenções de voto na espontânea, enquanto o atual presidente soma 29%.

Nesse cenário, 27,8% dos entrevistados se declaram indecisos e 5,7% garantem que votarão branco ou nulo, enquanto Ciro Gomes (PDT) segue em terceiro lugar nas intenções de voto, com 3,9%. Os demais candidatos não chegam a 1%.

Como foi realizada entre os dias 26 e 30 de agosto, entrevistando 2.020 eleitores em 164 municípios dos 26 Estados e do Distrito Federal, a pesquisa já reflete ao menos parcialmente o impacto do debate promovido pela Band no último domingo (28).

No cenário estimulado, o petista segue na liderança com 41,3%, mas o presidente se aproximou mais um pouco e agora tem 37,1%. Na pesquisa anterior, no início de agosto, a distância entre eles era de 4,7 pontos, 0,5 ponto a mais: Lula tinha 41,7% e Bolsonaro 37%.

Nesse caso, Ciro Gomes (PDT) continua aparecendo em terceiro lugar, com 7,7%, e Simone Tebet (MDB) registrou 2,4%. Os demais não chegaram a somar 1%.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob nº BR-03492/2022.

Veja aqui os números para presidenta na espontânea:

cleubercarlos