Aberta programação da 232ª Festa da Padroeira de Serra Talhada

Teve início na noite desta segunda-feira (29) a programação oficial da 232ª Festa de Nossa Senhora da Penha na cidade Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Promovida pela Paróquia de Nossa Senhora da Penha, a programação religiosa teve início com a Procissão da Bandeira, hasteamento e abertura do novenário com celebração eucarística no patamar da Igreja Matriz, celebrada pelo padre George Lourenço e pelo pároco Josenildo Nunes de Oliveira.

Logo após a celebração eucarística, a prefeita do município, Márcia Conrado, inaugurou a nova iluminação pública em LED das praças Sérgio Magalhães e Barão do Pajeú.

O projeto luminotécnico contemplou a substituição das luminárias existentes nas laterais e implantação de novos postes e luminárias no centro das duas praças, que juntas somam uma área de 6.556,56 metros quadrados.

Na Praça Barão do Pajeú foram instalados 04 novos postes com 02 luminárias e na Praça Sérgio Magalhães foram 14 postes com 28 luminárias.

A noite contou ainda com a abertura do Polo Cultura Viva da Festa de Setembro, na Praça Sérgio Magalhães. Promovida pela Fundação Cultura de Serra Talhada, a programação homenageia o centenário do Maestro Antônio Nogueiras dos Santos.

As primeiras atrações culturais que se apresentaram foram Mistura Pernambucana e Pajeuzeiros. A programação do Polo Cultura Viva segue até o próximo dia oito de setembro, com apresentações culturais e religiosas. E nesta terça-feira (30) tem Encontro de Bandas Alternativas de Serra Talhada, Leonam, Doppamina, A Revolta Social, Diabeisso e A Dobra. No local há exposições de literatura, artesanato e artes plásticas.

“Com muita fé, alegria e devoção estamos iniciando mais uma festa da nossa padroeira Nossa Senhora da Penha, uma festividade planejada com muito carinho e que chega para renovar cada vez mais as nossas almas. Além da programação religiosa que é realizada todos os anos pela Paróquia da Penha, temos a nossa programação cultural, com várias noites de atrações e exposições na Praça Sérgio Magalhães, reunindo as famílias serra-talhadenses. É muito bom ver que a nossa tradição se fortalece a cada ano, então aproveito para convidar a todos de Serra Talhada e da região para virem celebrar conosco a festa da nossa padroeira”, afirmou a prefeita Márcia Conrado.

Polo Cultura Viva

29/08

Mistura Pernambucana

Pajeuzeiros

30/08

Encontro de Bandas Alternativas de Serra Talhada

Leonam

Doppamina

A Revolta Social

Diabeisso

A Dobra

31/08

Noite do Agricultor

Grupo de Xaxado Cabras de Lampião

Boteco da Sanfona – Igor Araújo e Netinho de Custódia

Rai de Serra

01/09

Noite da Poesia e do Repente

Cicero de Sousa e Damião Enésio

Sebastião Dias e Zé Carlos do Pajeú

Adelmo Aguiar e Danilson Nunes

Arnaldo Pessoa e André Santos

Diomedes Mariano e Afonso Pequeno

03/09

Maracatu Raízes do Sertão

As Severinas

César Amaral

04/09

Noite da Juventude

Teto Elétrico

Anjos de Resgate

Siqueirinha

05/09

A Peleja de Severo pra Enganar a Morte – Trupé Teatral Espantalho de Arcoverde

Felipe Filho

Alinhando Astros – Natália Gomes e Ricardo Cardouzo

06/09

Rui Grude e Grudinho

Jéssica Caitano

Luiz Felipe

07/09

Tarde Pop Romântica

Compadre Sales

Cosme dos Teclados

Wesley Magalhães

07/09

Assisão

PC Silva

08/09

Noite dos Ministérios Católicos

Banda Luz Celeste

Consagrados a Maria

Informações do Nill Júnior