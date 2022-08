Pesquisa CNT/MDA: Lula, 42,3%; Bolsonaro, 31,1%; Ciro, 7,3%

Pesquisa realizada presencialmente pelo Instituto MDA, contratada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte), divulgada na manhã desta terça-feira (30), mostra cenário das intenções de voto para presidente no primeiro turno das eleições 2022.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente na pesquisa com 42,3% das intenções de voto no primeiro turno. o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) é a preferência de 34,1% do eleitorado. Ciro Gomes (PDT) aparece com 7,3% e Simone Tebet (MDB) com 2,1%. Brancos e nulos são 5% dos entrevistados e indecisos 7,8%.

Estratificação

Entre as eleitoras mulheres, 44% escolhe votar em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 30% prefere Jair Bolsonaro (PL). No público masculino, 41% vota no candidato petista e 39% no atual presidente.

Sobre a pesquisa

Foram realizadas 2002 entrevistas presenciais entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Seu registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o de BR 00950/2022.

Do Nill Júnior