Paróquia da Penha anuncia programação para Semana Santa

A Paróquia de Nossa Senhora da Penha em Serra Talhada anunciou a programação para a Semana Santa 2022, que acontece de 10 a 17 de abril. Confira:

10 de abril

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor

7h30 – Benção dos Ramos na Igreja do Bom Jesus Ressuscitado;

8h- Procissão e Missa dos Ramos em Caiçarinha da Penha;

8h30 – Missa na Matriz da Penha;

16h30 – Benção dos Ramos em frente à creche nova do IPSEP;

17h – Procissão e Missa dos Ramos em Varzinha;

19h – Missa na Matriz.

12 de abril

Terça-feira Santa

19h – Via Sacra saindo da Capela Mãe Rainha até a Capela São João Batista.

14 de abril

Quinta-feira Santa

6h – Ofício Divino da Quaresma.

Missa da Ceia do Senhor e início do tríduo Pascal

19h – Celebração da Ceia do Senhor e do Lava-pés;

20h30 – Vigília diante do Sacramento do Corpo do Senhor na Matriz da Penha;

22h – Procissão do Encerro, saindo da Matriz da Penha para a Matriz do Bom Jesus Ressuscitado.

15 de abril

Sexta-feira Santa / Paixão do Senhor

6h – Ofício Divino da memória da Paixão do Senhor;

10h – Ofício da Agonia na Matriz da Penha;

11h – Lamentações de Jeremias, Igreja do IPSEP;

16h – Celebração da Paixão do Senhor, em seguida, Procissão da Paixão do Senhor e memória das dores da Virgem Maria.

16 de abril

Sábado da Sepultura

6h – Ofício Divino do Sábado Santo;

19h – Vigília Pascal na Noite Santa da Ressurreição.

17 de abril

Domingo da Ressurreição do Senhor

7h – Missa na Capela do IPSEP;

8h – Procissão do Bom Jesus Ressuscitado;

9h – Missa na Igreja do Bom Jesus Ressuscitado;

19h – Missa na Matriz da Penha.

As celebrações serão transmitidas pelo canal Paróquia Nossa Senhora da Penha, no Youtube.

Do Vila Bela Online