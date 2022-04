Polícia prende envolvido em assalto da COBAL em Serra Talhada

Na tarde dessa quarta-feira (6) a polícia prendeu um dos assaltantes envolvidos no furto do mercado da COBAL, no Bairro Vila Bela, em Serra Talhada.

Segundo o Boletim de Ocorrência, quando o policiamento chegou ao local do crime, as vítimas informaram que o imputado entrou no comércio e anunciou o assalto, momento que intimidou-os, mexendo na arma que estava em sua cintura, chegando a agredir uma das vítimas nas costas com a arma e as vítimas entregaram o dinheiro que havia nos caixas e ao guardar todo o dinheiro, o acusado ameaçou-os, dizendo que estava de olho, que os conhecia, que tinha dinheiro e que os mataria, depois saiu a pé pelo bairro.

Diante do acontecido, a polícia realizou incursões pela localidade para localizar o assaltante e após a divulgação das imagens do momento do crime a Central de Operações informou, através do rádio de comunicação que um policial militar do 14°BPM que estava de folga, que ele havia encontrado o assaltante com 10 (dez) pedras de crack e o conteve no local.

O assaltante informou à polícia onde havia deixado a arma falsa utilizada no crime, que se tratava de um pedaço de madeira em formato de pistola envolvida em um coldre.

O acusado e o material apreendido foram encaminhados à DPC local para adoção das medidas cabíveis. Do Vila Bela Online