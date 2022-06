Pernambuco anuncia seleção com 81 vagas para profissionais do sistema penitenciário

O governo de Pernambuco anunciou, nesta terça (28), uma seleção simplificada para contratar 81 profissionais para a Secretaria-Executiva de Ressocialização (Seres). As inscrições começam em 5 de julho e seguem até o dia 24 do mesmo mês, pela internet. Os salários vão até R$ 7,5 mil.

A portaria que autoriza a seleção foi publicada no Diário Oficial de Pernambuco, nesta terça. O edital aponta abertura de vagas para os seguintes cargos, de níveis técnico e superior: Médico, Assistente social, Pedagogo, Psicólogo, Assistente de ressocialização, Assessor jurídico, Técnico em suporte de informática, Analista de sistemas, Engenheiro civil, Arquiteto e Analista de monitoramento.

Os aprovados vão atuar nas unidades prisionais da Região Metropolitana e Interior e na sede da Seres, na capital pernambucana. De acordo com a administração estadual, os profissionais serão contratados de formas temporária. O prazo de validade da seleção é de 24 meses, prorrogável por até igual período.

A meta do governo é reforçar os serviços administrativos e de assistência aos detentos. Entre eles, está o atendimento médico.

Outra seleção: também nesta terça, foi lançado o edital de seleção da Fundação de Atendimento Socioeducativo (Funase). A meta é contratar 133 agentes socioeducativos. As vagas são para as unidades de Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata; Caruaru e Garanhuns, no Agreste; e Arcoverde e Petrolina, no Sertão. Do Nill Júnior