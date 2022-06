Mais um homicídio na Capital do Xaxado: Sargento Valdivino é assassinado!

Mais um homicídio registrado na Capital do xaxado, na tarde dessa terça-feira 28/06. O Sargento da reserva da PMPE, Cícero Valdevino da Silva foi executado a tiros quando estava entrando em seu carro, na Rua Dr. Ademar Xavier. Câmeras de segurança nas imediações da XI Geres, flagraram quando um Fiat Siena de cor escura se aproxima do veículo da vítima e efetuaram vários disparos e a vítima cai no chão. Haviam muitos populares na área. O crime aconteceu às 17h17, de acordo com registros que correm nas redes sociais.

Polícia Civil e policiais militares isolaram o local e o Instituto de Criminalística (IC) já realiza a perícia. O corpo será encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML). O Delegado Alexandre Barros está à frente das investigações.

O homicídio foi o décimo de 2022 na cidade de Serra Talhada… No início do mês, o vereador Zé Dida Gaia foi assassinado a tiros.