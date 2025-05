Pernambuco é reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal

O Estado de Pernambuco foi reconhecido, nesta quinta-feira (29), como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). A certificação foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Pecuária e Pesca (SDA), Cícero Moraes, durante a 92ª Sessão Geral da Assembleia Mundial dos Delegados Nacionais, da OMSA, que acontece em Paris. A mesma cerimônia certificou também o Brasil como território livre da doença que afeta o rebanho bovino.

“O nosso governo tem trabalhado incansavelmente para fazer de Pernambuco cada vez mais um ambiente de prosperidade, e não podia ser diferente com o agronegócio. Receber esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo fortalecendo a produção de carne, permitindo aos produtores ampliarem seus horizontes e entrarem em mercados externos mais exigentes em relação ao consumo de produtos de origem animal”, destacou a governadora Raquel Lyra.

O reconhecimento internacional para Pernambuco e o Brasil fortalece o agronegócio regional e nacional, permitindo ao setor de carne a ampliação nas exportações e abertura do comércio para países mais exigentes com relação ao consumo de produtos de origem animal. As novas zonas livres da febre aftosa sem vacinação integrarão a lista com reconhecimento internacional no país, formada anteriormente por Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso.

O secretário estadual Cícero Moraes, à frente da SDA, comemorou o status sanitário diferenciado para Pernambuco: “é resultado do esforço do Governo Estadual, dos profissionais da nossa Agência Agropecuária — a Adagro — e dos produtores rurais e coloca Pernambuco em um novo patamar, que fortalece a produção já existente e torna o Estado mais atrativo para quem quiser instalar seu rebanho nas nossas terras”.

Pernambuco possui 242,4 mil produtores e um rebanho bovino com cerca de 2,5 milhões de animais, que movimenta o agronegócio do estado e da região. Desde 2023, foram nomeados 183 servidores para a Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) pelo Governo do Estado, entre fiscais estaduais agropecuários e assistentes de defesa agropecuária aprovados em concurso público, fortalecendo a gestão agropecuária.

Samy Bianchini, superintendente de defesa e inspeção animal da Adagro, comentou a importância do aguardado reconhecimento da OMSA: “Os dois últimos anos foram cruciais para reconhecimento nacional de área livre de febre aftosa pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O anúncio de zona livre de febre aftosa pela OMSA fortalecerá o trabalho do serviço veterinário oficial de Pernambuco, permitindo o trânsito e a comercialização de animais e seus produtos em escala nacional e Internacional. O título é de extrema importância para a defesa agropecuária de Pernambuco e consolida o trabalho dos servidores da Adagro”.

O caminho percorrido rumo ao reconhecimento internacional pelo Governo do Estado foi impulsionado por um robusto trabalho norteado pelo Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA), coordenado pela SDA e executado pela Adagro com metas e ações para o controle de propriedades e rebanhos de exploração pecuária suscetíveis à febre aftosa, entre eles bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos e suínos. Foram realizadas diversas ações de monitoramento, vigilância e fiscalização, além de capacitação do corpo técnico das equipes de defesa animal.

A delegação pernambucana foi composta também pela superintendente de planejamento estratégico e convênios da Adagro, Késia Alcântara, e pelo coordenador de convênios, Fernando Miranda.