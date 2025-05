Política “O jogo está virando”, diz Raquel Lyra em agenda com Lula em Salgueiro e alfineta adversários do PSB

Durante cerimônia realizada nesta quarta-feira (28) em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra (PSD) aproveitou a agenda institucional ao lado do presidente Lula (PT) para agradecer a parceria entre os governos federal e estadual — mas também para mandar um recado político direto, com endereço certo.

O evento marcou a assinatura da ordem de serviço no valor de R$ 491,3 milhões para duplicação da capacidade de adução de água no entorno do Eixo Norte, da Transposição do Rio São Francisco. A obra inclui melhorias em estações de bombeamento intermunicipais entre Cabrobó, Terra Nova e o próprio município de Salgueiro. A solenidade teve início às 11h.

Em sua fala, Raquel exaltou o esforço conjunto para garantir água ao povo sertanejo, afirmando que “o presidente Lula não está sozinho”. Mas foi ao mirar a plateia — e, sobretudo, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), presente no evento — que a tucana elevou o tom:

“O jogo está virando, presidente. A mudança está chegando e ela é vista aos nossos olhos – só não vê quem não quer.”

A frase, de forte carga simbólica, foi interpretada como um recado direto aos adversários do PSB, partido que dominou o Palácio do Campo das Princesas por mais de 16 anos. Entre os nomes que podem ter sentido o peso das palavras da governadora estão o ex-governador Paulo Câmara (atualmente presidente do Banco do Nordeste), Danilo Cabral (presidente da Sudene), o próprio João Campos e seu irmão Pedro Campos, deputado federal, além de outras lideranças do campo socialista em Pernambuco.

Embora tenha sido uma agenda institucional, o discurso de Raquel Lyra escancarou o pano de fundo eleitoral: a sucessão de 2026 já começou — e a governadora deixou claro que pretende liderar esse processo com força e discurso afiado.

DO Júnior Campos