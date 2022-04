Pernambuco recebe novas remessas de vacinas da Janssen e AstraZeneca

Novas remessas de vacinas, com 195.590 doses chegaram a Pernambuco nesta quarta-feira (20). Os lotes são dos imunizantes da Janssen e da Astrazeneca, contendo 97.950 e 98.000 doses, respectivamente. Após o desembarque, as remessas foram levadas para a sede do Programa Nacional de Imunizações (PNI-PE), onde terão a temperatura conferida e, em seguida, serão separadas em quantitativos para serem levadas para os municípios pernambucanos.

As vacinas que chegaram nesta quarta-feira serão utilizadas para doses de reforço do público de 18 a 64 anos (reforço 1) e acima dos 65 anos (reforço 2).

“As novas doses serão destinadas para dose de reforço do público de 18 a 64 anos, primeira dose, e 65+ com a segunda imunização de reforço, ambos após quatro meses do esquema vacinal. Nosso objetivo é continuar mantendo os esforços para aumentar o número de vacinados com a dose de reforço, aumentando ainda mais a taxa e índice de cobertura no nosso estado, evitando alta contingência de pessoas com esquemas incompletos e vulneráveis a doença”, afirma a superintendente de Imunizações do Estado, Ana Catarina de Melo.“Para continuarmos colhendo bons frutos nesse enfrentamento ao vírus e para mantermos esse cenário de forma sustentada, é crucial continuar avançando ainda mais na imunização. Só a vacinação irá evitar que tenhamos bolsões de vulneráveis que podem comprometer os atuais avanços e sobrecarregar novamente nossa rede de saúde e surgimento de novas variantes. A cobertura do esquema de imunização dos idoso ainda pode melhorar. Mais de 250 mil pessoas com mais de 65 anos ainda não tomaram a segunda dose de reforço e elas devem ser estimuladas”, afirma o Secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo.Até o momento, os municípios pernambucanos já aplicaram 120. 972 doses de reforço. No Estado, a população estimada nesta faixa etária é de 872.8229.73 pessoas.

Do início da campanha, em 18 de janeiro de 2021, até o momento, Pernambuco já recebeu 22.082.493 doses de vacinas contra a Covid-19. Desse total, foram 5.818.670 da Astrazeneca/Oxford/Fiocruz; 4.287.253 da Coronavac/Butantan; 8.480.070 da Pfizer/BioNTech; 893.500 doses da vacina pediátrica da Pfizer; 947.240 doses da vacina da Coronavac/Butantan para as crianças e 1.628.760 da Janssen. Do Vila Bela Online