Pernambuco registra 599 casos e confirma 04 óbitos por Covid-19 em 24h

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, neste sábado (23/04), 599 casos da Covid-19. Entre os confirmados hoje, dois (0,3%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 597 (99,7%) são leves.

Agora, Pernambuco totaliza 918.644 casos confirmados da doença, sendo 58.492 graves e 860.152 leves.

Também estão sendo contabilizados quatro óbitos antigos, que foram recuperados pelas unidades de saúde e/ou secretarias municipais, ocorridos entre os dias 20/02/2022 e 07/03/2022. Com isso, o Estado totaliza 21.570 mortes pela Covid-19. Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela Secretaria Estadual de Saúde.

BALANÇO DA VACINAÇÃO – Pernambuco já aplicou 18.770.258 doses de vacinas contra a Covid- 19 na sua população, desde o início da campanha de imunização no Estado (no dia 18 de janeiro de 2021).

Com relação às primeiras doses, foram 8.163.523 aplicações (cobertura de 91,98%). Do total, 7.151.934 pernambucanos (80,59%) já completaram seus esquemas vacinais, sendo 6.978.808 pessoas que foram vacinadas com imunizantes aplicados em duas doses e outros 173.126 pernambucanos que foram contemplados com vacina aplicada em dose única.

Em relação às primeiras doses de reforços (terceira dose), já foram aplicadas 3.303.826 (cobertura de 50,02%). Também já foram aplicadas 128.640 segundas doses de reforço (cobertura de 18,2%). Do Nill Júnior