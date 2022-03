Pernambuco registra mais 3.686 casos de Covid-19 e 16 mortes

Com as confirmações deste sábado (5), estado passou a totalizar 848.140 infecções e 21.144 óbitos, registrados desde o início da pandemia.

Pernambuco confirmou neste sábado (5) mais 3.686 casos de Covid-19 e 16 mortes de pessoas com a doença, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES). Com os novos registros, o estado passou a totalizar 848.140 infecções e 21.144 óbitos, registrados desde o início da pandemia.

Do total de novos casos, 19 (0,5%) são de Síndrome Respiratória Aguda Grave (Srag) e 3.667 (99,5%) são leves, de pessoas que não precisaram ser internadas. Com isso, Pernambuco totalizou 57.736 casos graves da doença e 790.404 leves.

Até este sábado (5), foram realizados 3.612.726 exames para detectar Covid-19 no estado, sendo 9.741 deles nas últimas 24 horas.

Dos 2.177 leitos para pacientes com Srag na rede pública do estado, 45% estavam ocupados neste sábado. Considerando apenas os 1.074 leitos de terapia intensiva, a taxa era de 55%. Já entre os de enfermaria, era de 35% dos 1.103.

Na rede privada, 37% dos 290 leitos para Srag tinham pacientes. Nos de UTI, 54% dos 183 leitos estavam ocupados, enquanto 7% dos 107 de enfermaria tinham pessoas.

Óbitos

As 16 mortes, embora tenham sido confirmadas neste sábado, ocorreram entre 14 de abril de 2021 e a sexta-feira (4). Do total, nove dos óbitos foram de homens e sete, de mulheres. Eles moravam nas seguintes cidades: Camaragibe (1), Garanhuns (1), Jaboatão dos Guararapes (1), Paulista (1), Petrolândia (1), Petrolina (1), Recife (8), Tupanatinga (1) e Vitória de Santo Antão (1).

Os pacientes tinham entre 39 e 86 anos, sendo um deles de 30 a 39 anos; dois de 40 a 49; três de 50 a 59; quatro de 60 a 69; três de 70 a 79 e outros três com 80 anos ou mais (3).

Do total, 14 tinham uma ou mais doenças preexistentes: doença cardiovascular (7), diabetes (7), doença renal (4), doença respiratória (3), hipertensão (3), câncer (1) e imunossupressão (1). Os demais seguem em investigação. Do Nill Júnior