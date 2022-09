Pode consumir bebida alcoólica nas eleições? Secretário de defesa social de PE fala com exclusividade à Rádio Vilabela

Na manhã desta terça – feira (27) a entrevista realizada no programa a Voz da Notícia, o secretário de defesa social de Pernambuco, Humberto Freire nos trouxe informações importantíssimas sobre a redução da violência e segurança nas eleições.

Em conversa com Anderson Tennens o secretario afirma 03 pilares essenciais para que a segurança seja fortalecida, sendo eles: A contratação de profissionais, investimentos em novas tecnologias e valorização na remuneração destes profissionais. Temos observado os resultados positivos e gerando novas perspectivas acerca da segurança Pernambucana. O secretario relata sobre diversos temas relevantes dentro das eleições que acontecerá no próximo Domingo (02), dentre eles o consumo e venda de bebidas alcoólicas.

E por isso a dúvida seja pertinente na maioria das pessoas sobre, pode ou não pode consumir bebida alcoólica na véspera ou no dia das eleições? “Já a algumas eleições que não adotamos a lei seca para proibir a venda e consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição e esse ano também não vamos impor nenhuma lei seca. Mas alerto que a lei seca em beber e dirigir alcoolizado continua vigente e estaremos fazendo essa fiscalização, no entanto não haverá a leia seca como nos anos passados”. Relatou Humberto.

A missão para os próximos dias é garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia. Do Vila Bela Online