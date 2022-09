Eleitores de Serra Talhada, o Cartório Eleitoral informa que, nas Eleições 2022, as seções da escola particular Santa Izabel funcionarão na Escola Zuleide Feitosa Carvalho, localizada no bairro do IPSEP. Informa ainda que as seções do Centro Tecnológico do Pajeú – Novo Centro Administrativo – funcionarão na Escola Técnica Clóvis Nogueira Alves (Antiga Escola Agrícola), no bairro da Várzea.