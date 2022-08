Polícia apreende 19Kg de cocaína e crack em Salgueiro

Um total de 18 Kg de cocaína e 1 Kg de crack foram apreendidos neste sábado (20), na BR 232, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. A ação foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a participação da Polícia Federal (PF) e 8⁰ Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Policiais realizavam uma fiscalização no km 509 da rodovia, quando perceberam o motorista de um carro acessando a contramão, ao avistar a viatura da PRF. Em seguida, o condutor estacionou em um posto de combustível e desobedeceu a ordem de sair do veículo, mas o passageiro desembarcou e foi detido.

Na sequência, o motorista acelerou o carro e fugiu por alguns quilômetros, até entrar em uma estrada de terra, abandonar o veículo e fugir a pé. Foram realizadas buscas na região, mas ele não foi encontrado.

Dentro do carro foram encontrados 17 tabletes de cocaína e um tablete de crack. As drogas foram encaminhadas junto com o veículo à Delegacia de Polícia Federal de Salgueiro. Do Vila Bela Online