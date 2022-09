Polícia Civil da Paraíba e do Ceará desarticulam quadrilha de roubo de placas solares em Juru

O Blog do Jordan Bezerra obteve informações do delegado da cidade de Princesa Isabel, Gutemberg Cabral, que destacou a realização de uma operação conjunta com a delegacia local do município, Polícia Civil da Paraíba e Polícia Civil do Ceará que desarticulou uma quadrilha que estava roubando, desviando placas solares para obtenção de energia.

Também foi apreendida uma grande quantia em dinheiro (R$ 49,7 mil) e duas pistolas.

De acordo com o delegado, foram presas três pessoas, duas delas soltas por fiança, e irão responder em liberdade, e a outra continua presa. O delegado reafirmou a importância desta ação, desarticulando uma grande quadrilha, presa em Juru, região de Princesa Isabel.

“Numa investigação fulminante e rápida, a Delegacia Especializada de Roubos de Cargas, através do delegado Dr. Hugo Leonardo do Ceará, conseguimos flagrar três elementos na cidade de Juru. Estavam praticando roubos de placas solares nos valores de mais de 500 mil reais, totalizando 161 placas solares aqui na cidade de Juru e mais 500 e poucas placas solares na cidade de Guarabira”, afirmou o delegado em vídeo (assista aqui).

Do Nill Júnior