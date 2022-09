Polícia Civil realiza Operação Fogo Cruzado em Serra Talhada

Operação de Intervenção Tática teve o objetivo de coletar informações sobre homicídios no município

A Polícia Civil De Pernambuco desencadeou na manhã desta terça-feira (6), a Operação de Intervenção Tática, denominada Fogo Cruzado, resultante das investigações das equipes da 21ª Delegacia Seccional de Serra Talhada e da Delegacia de Polícia da 177ª Circunscrição de Serra Talhada.

A operação foi coordenada pela 21ª DESEC, vinculada à Diretoria Integrada do Interior 2 – DINTER II, e contou com apoio operacional da Policia Militar de Pernambuco, através do 14º BPM de Serra Talhada e do BEPI/Custódia.

A ação teve como ambiente operacional o município de Serra Talhada/PE e mobilizou trinta Policiais Civis, entre Delegados, Agentes e Escrivães e cinquenta Policiais Militares.

A operação teve como objetivo o cumprimento de três mandados de prisão e treze mandados de busca e apreensão, que tiveram como objetivo coletar elementos de informação no bojo de investigações de homicídios nesta cidade.

Durante a ação foram presas duas pessoas e foi apreendido cerca 1Kg de Cocaína e Crack; R$ 8.020,00; um veículo Corolla blindado; vários celulares; além de outros materiais. Do Nill Júnior