Polícia detalha homicídio em Flores; vítima foi morta a tiros dentro de casa, no sofá

A Polícia Militar detalhou, na manhã desta segunda-feira (20), um homicídio ocorrido na cidade de Flores, no Sertão do Pajeú, nas primeiras horas do dia. O crime aconteceu na Rua do Alecrim, no Centro, por volta das 3h da manhã, tendo como vítima Deivid Wilk Barbosa de Góes, de 31 anos.

De acordo com o 14º BPM, a equipe foi acionada às 5h32, após um popular informar sobre uma movimentação suspeita nas imediações do local. Ao chegar ao endereço, os policiais confirmaram o crime e encontraram a porta da residência aberta, sem sinais de arrombamento.

Dentro do imóvel, foram encontradas diversas cápsulas e estojos de munições deflagradas espalhadas pela sala. A vítima foi localizada caída sobre o sofá, com várias perfurações na cabeça e no tórax.

Moradores relataram que ouviram vários disparos de arma de fogo por volta das 3h da manhã, vindos da casa onde Deivid morava sozinho há cerca de um ano, desde a morte do pai. Familiares contaram ainda que ele havia iniciado tratamento para esquizofrenia, mas não deu continuidade, e que era fumante, sem confirmação sobre o uso de drogas ilícitas.

Eles informaram também que o homem não aceitava visitas nem mantinha contato frequente com familiares.

O local foi isolado e a Polícia Civil foi acionada para dar início às investigações. Até o momento, ninguém foi preso e a motivação do crime ainda é desconhecida.