Tragédia na BR-232: colisão frontal deixa três mortos em Mirandiba

Mirandiba (PE) – Uma colisão frontal registrada na noite de sábado (18), no Km 463 da BR-232, deixou três pessoas mortas e uma ferida. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada por volta das 22h15 para atender o sinistro.

O acidente envolveu um veículo Classic e um Etios. Segundo informações preliminares, o condutor do Classic teria invadido a contramão, provocando a colisão.

O motorista do Classic faleceu no local. No Etios, uma passageira também morreu imediatamente, enquanto outra passageira não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. O condutor do Etios sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Regional de Salgueiro.

O Instituto de Criminalística (IC) esteve no local para auxiliar nas investigações. A Polícia Civil deve apurar as causas do acidente.