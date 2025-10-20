Petrobras reduz preço da gasolina para distribuidoras em 4,9%

A Petrobras anunciou nesta segunda-feira (20 de outubro de 2025) que vai reduzir o preço médio de venda da gasolina do tipo A para distribuidoras em cerca de 4,9%, o que representa uma queda de R$ 0,14 por litro (passando de aproximadamente R$ 2,85 para R$ 2,71 por litro) a partir de terça-feira, 21 de outubro.

Segundo a empresa, trata-se da segunda redução desse tipo em 2025. No acumulado do ano, a queda foi de cerca de R$ 0,31 por litro, ou aproximadamente 10,3%. Desde dezembro de 2022, a redução chega a R$ 0,36 por litro, o que — quando ajustado pela inflação — corresponde a uma queda real de aproximadamente 22,4%.

Diesel permanece sem mudança

A Petrobras informou que o preço do diesel “por enquanto” permanece inalterado para as distribuidoras. A empresa destaca que o corte da gasolina decorre de fatores como queda das cotações internacionais do petróleo, alinhamento ao mercado de importação de derivados e a política de preços da estatal que considera produção, logística, câmbio e paridade internacional.