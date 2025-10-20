PRF inicia perícia administrativa para identificar causas do sinistro em Saloá (PE)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, neste domingo (19), uma perícia técnica administrativa para contribuir com a elucidação das causas do sinistro de trânsito ocorrido na sexta-feira (17), na BR 423, em Saloá, no Agreste de Pernambuco. O objetivo é a busca na identificação de elementos, evidências e documentos sobre a dinâmica da colisão.

Policiais de Pernambuco e de Sergipe, com especialização em perícia administrativa, farão uso de técnicas e dispositivos tecnológicos que registram com detalhes o local do sinistro e os vestígios ainda existentes. Drones e um scanner, que mapeia e reconstrói o cenário da colisão, serão utilizados. Os equipamentos foram empregados na análise do sinistro que ocorreu em dezembro de 2024, na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais.

A estimativa é de que o parecer técnico pericial da PRF, que contém a conclusão sobre a dinâmica e as causas do sinistro, seja concluído em até 30 dias. O documento ficará à disposição da Polícia Científica, a fim de auxiliar nas investigações do caso, e também servirá para subsidiar políticas de prevenção de sinistros de trânsito.

A PRF expressa o profundo pesar e se solidariza com os familiares e amigos das vítimas do trágico sinistro de trânsito ocorrido em Saloá (PE).