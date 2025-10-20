Homicídio no centro de Flores mobiliza a polícia nas primeiras horas da manhã

Um homicídio foi registrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20) no centro da cidade de Flores. A vítima foi identificada como David, filho do saudoso Agostinho do Sindicato.

Segundo informações da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 05h46, na Rua do Alecrim. Policiais do 14° Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberam, às 05h32, uma ligação de um morador alertando sobre grande movimentação de pessoas nas imediações da rua.

Imediatamente, a guarnição se deslocou ao local e constatou a veracidade da denúncia, encontrando vizinhos presentes e confirmando que se tratava de um homicídio por arma de fogo.

O blog apurou que foram disparados pelo menos nove tiros. Dois indivíduos chegaram ao local, na própria casa da vítima, em uma motocicleta, ambos usando capacetes, e o veículo não possuía placa.

“Na verdade foi por volta das 2h50 que eles vieram fazer o serviço, aqui na casa dele”, disse um popular em reserva.

A ocorrência está em andamento, e as equipes da Polícia Militar seguem trabalhando na investigação e preservação do local.

Do Júnior Campos