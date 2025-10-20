Grávida é agredida e enforcada pelo companheiro no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada

Uma mulher grávida foi agredida e enforcada pelo companheiro na noite deste domingo (19), no bairro Alto do Bom Jesus, em Serra Talhada. A Polícia Militar foi acionada após a filha da vítima ouvir pedidos de socorro e presenciar a luta corporal dentro da residência.

Policiais Militares do 14º BPM foram chamados pela Central de Operações para verificar uma ocorrência de violência doméstica na Travessa Capitão Arlindo Rocha, em Serra Talhada. A denúncia foi feita por uma jovem que informou ter ouvido a mãe gritar por socorro. Ao se aproximar, ela presenciou o padrasto agredindo a vítima e imediatamente acionou a PM.

No local, a mulher contou aos policiais que foi agredida fisicamente pelo companheiro, com quem vive há cerca de um ano, e afirmou que as agressões são constantes. A vítima, que está grávida, relatou ter sido enforcada durante a briga.

O suspeito admitiu que as discussões são frequentes e afirmou que os conflitos acontecem por ciúmes, principalmente quando a companheira utiliza seu telefone celular.

Diante da gravidade do caso, o homem foi detido e, junto com a vítima, conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foi autuado em flagrante.